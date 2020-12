Prolonger Neymar et Kylian Mbappé, bien finir l’année en Ligue 1, bien gérer la période des fêtes et le mois de janvier pour être physiquement compétitif, le PSG a des chantiers en cours. L’agent de joueurs Bruno Satin pense que le le club peut les mener à bien, surtout s’il remercie Thomas Tuchel…

“Quand des dirigeants ont un joueur de ce calibre là, ils ont envie qu’il reste. Ils ont la possibilité de le conserver lors des 18 mois qui restent. Le Qatar aurait même les moyens de le conserver jusqu’au terme de son contrat même s’il a couté extrêmement cher. Maintenant, évidemment qu’ils vont essayer d’étendre son bail avec le PSG. Aujourd’hui, l’image de Neymar est accolée à celle du PSG. Il est pour les années qui viennent probablement le plus gros joueur avec les déclins de Messi et Cristiano. Donc c’est vraiment le joueur à ne pas perdre. C’est l’attraction. Et conserver Kylian Mbappé ? Probablement. Mais ils n’ont pas la même feuille de route. Mbappé s’imagine bien ailleurs. Il est dans une autre phase de sa carrière”, a commenté l’agent de joueurs lors du Late Football Club. “Il y a une chose importante aussi. Aujourd’hui le PSG, sur le terrain, ne tire pas totalement profit d’avoir Neymar et de ce qu’il représente en tant que passeur. Il n’y a pas assez de mouvement. Au niveau collectif, c’est pauvre. Le plan de jeu du PSG, ça se résume à donner le ballon à Neymar ou Mbappé pour qu’il fasse la différence. Là, il y a un vrai chantier pour un vrai entraîneur. Thomas Tuchel ira au mieux au bout de son contrat. On va arriver dans une période importante. La câlinothérapie de Tuchel avec 15 jours à Noël… Là il va y avoir une période extrêmement importante. Comment vont-ils gérer la période des fêtes ? Le mois de janvier risque d’être chamboulé aussi.“