Sélections – Achraf Hakimi convoqué avec le Maroc

Après le match contre Montpellier, une dizaine de joueurs du PSG vont rejoindre leurs sélections respectives. Ce sera le cas d’Achraf Hakimi avec le Maroc.

Avant la première trêve internationale de 2024, le PSG doit encore jouer un match de Ligue 1. Dimanche soir (20h45, Prime Video), le club de la capitale se déplace sur la pelouse de Montpellier en clôture de la 26e journée. Les Parisiens ne retrouveront les terrains que le 31 mars avec le Classico au Stade Vélodrome. Entre-temps, place à la trêve internationale. Comme à chaque fois, une dizaine de joueurs du PSG devraient être convoqués en sélections nationales.

Des matches contre l’Angola et la Mauritanie

Moins performant avec le PSG depuis son retour de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) en février dernier, Achraf Hakimi figure bien dans la liste du Maroc de Walid Regragui pour les matches amicaux contre l’Angola, le 22 mars (20 heures) et la Mauritanie, le 26 mars. Comme attendu, Brahim Diaz, qui hésitait entre l’Espagne et le Maroc, a décidé de représenter les Lions de l’Atlas. Performant avec Monaco, Eliesse Ben Seghir est également convoqué pour la première fois. Le sélectionneur marocain a décidé de laisser à quai, Harit, Amallah et Saiss.