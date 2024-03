Sélections – Danilo encense ses coéquipiers portugais du PSG

Danilo Pereira est l’un des joueurs importants de Luis Enrique au PSG cette saison. Il a aussi un rôle important auprès de ses coéquipiers, et notamment de ses compatriotes, Vitinha, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos.

Lors de cette trêve internationale, quatre joueurs du PSG ont été sélectionnés par Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal. Nuno Mendes et Gonçalo Ramos étaient titulaires lors de la belle victoire contre la Suède à l’Estadio Dom Afonso Henriques de Guimaraes (5-2) jeudi soir. Le latéral gauche a été très performant pendant la mi-temps qu’il a joué alors que l’attaquant a fait trembler les filets. Danilo Pereira et Vitinha étaient, eux, exemptés de ce match. Alors que Gonçalo Ramos n’a pas été convoqué pour le match contre la Slovénie demain, les trois autres joueurs du PSG sont du voyage. Présent en conférence de presse, Danilo Pereira a été questionné sur ses trois coéquipiers parisiens. Et le numéro 15 du PSG s’est montré élogieux envers eux.

« Je suis fier des trois, de ce qu’ils font »

« Vitinha, par les matches joués avec le PSG, est déjà plus préparé, plus implanté au PSG. Nuno Mendes, avec ses blessures, est un joueur qui est sûr sa troisième saison au PSG et il a déjà une expérience élevée même s’il a moins joué l’année dernière, rappelle l’international portugais dans des propos traduit par le journaliste Nicolas Vilas. Son jeu demande beaucoup d’intensité ce qui engendre une plus grande fatigue physique mais il est bien en ce moment et sur ses derniers matches avec la Seleção ou le PSG, il a démontré un grand niveau. Gonçalo Ramos est un joueur qui a plus besoin de ses coéquipiers, c’est un avant-centre, il a besoin de buts mais il fait du bon travail et il fait ce que l’entraîneur lui demande. C’est sa première année au PSG, elle est positive. Le PSG n’est pas un club facile au niveau de l’adaptation mais je suis fier des trois, de ce qu’ils font. »