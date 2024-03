Devenu un élément important dans le onze de Luis Enrique, Fabian Ruiz a été convoqué avec l’Espagne pour la trêve internationale de mars.

Fabian Ruiz monte en puissance avec le PSG. Relégué sur le banc de touche en début de saison, le milieu de terrain de 27 ans occupe désormais une place importante dans le onze de départ de Luis Enrique. L’Espagnol a notamment débuté les deux rencontres face à la Real Sociedad et le quart de finale de Coupe de France contre l’OGC Nice. Et l’ancien du Napoli a été récompensé de ses récentes performances convaincantes. En effet, pour les matches amicaux du mois de mars, le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, a convoqué le numéro 8 du PSG. Pendant cette coupure internationale, la Roja affrontera la Colombie le samedi 22 mars (21h30 à Londres) et le Brésil le mardi 26 mars (21h30 à Madrid). Les autres Espagnols du PSG, Arnau Tenas et Carlos Soler, n’ont pas été convoqués pour cette trêve internationale. Concernant Marco Asensio, il se remet actuellement d’un pépin physique à l’ischio-jambier droit.

La liste de l’Espagne

Gardiens : Unai Simon, David Raya, Alex Remiro

: Unai Simon, David Raya, Alex Remiro Défenseurs : Carvajal, J.Navas, Pedro Porro, Laporte, Le Normand, Vivian, Pau Cubarsi, Gaya, Grimaldo

: Carvajal, J.Navas, Pedro Porro, Laporte, Le Normand, Vivian, Pau Cubarsi, Gaya, Grimaldo Milieux : Rodrigo, Zubimendi, Merino, Fabian Ruiz , Alex Baena, Sancet

: Rodrigo, Zubimendi, Merino, , Alex Baena, Sancet Attaquants : Morata, Williams Jr, Yamal, Olmo, Joselu, Gerard Moreno, Oyarzabal, Sarabia

Les matches de l’Espagne