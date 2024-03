A l’occasion de cette trêve internationale, Gonçalo Ramos est des quatre joueurs du PSG mobilisés avec la sélection du Portugal. Après avoir disputé le premier des deux matchs amicaux, l’attaquant lusitanien a été autorisé à rentrer à Paris prématurément.

Au cours de la trêve internationale, le Portugal avait deux matchs amicaux au programme. Le premier disputé hier face à la Suède (victoire 5-2) et le second le mardi 26 mars prochain (20h45) face à la Slovénie. Pour ces deux rendez-vous, ce sont donc quatre joueurs du PSG qui sont mobilisés : Danilo Pereira, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos et Vitinha. Ce jeudi sur la pelouse de l’Estadio D. Afonso Henriques de Guimaraes, le sélectionneur Roberto Martinez a aligné Nuno Mendes et Gonçalo Ramos en tant que titulaires. Le latéral gauche a disputé la première période avant de céder sa place à Toti au retour de vestiaire. L’attaquant à quant à lui joué une heure avant de sortir à la 62e minute afin de céder sa place à Jota Silva. Le numéro 9 du Paris Saint-Germain a tout de même eu le temps de faire trembler les filets juste avant sa sortie (61e). Ce dernier ne répondra pas présent mardi prochain en Slovénie. En effet, selon Fabrizio Romano, le sélectionneur Roberto Martinez aurait libéré plusieurs joueurs qui, face à la Suède, ont eu un temps de jeu conséquent : Bernardo Silva, Rúben Dias, João Palhinha, Nélson Semedo, Toti Gomes, Rafael Leão, Bruno Fernandes et Gonçalo Ramos.

A lire aussi : Les résultats des internationaux du PSG

L’occasion pour ces joueurs de récupérer, ne pas faire de voyage inutile, et ainsi diminuer la fatigue et le temps de récupération. En ce sens, les clubs respectifs et le PSG, devraient récupérer leurs joueurs plus frais pour les échéances à venir.