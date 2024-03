Dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026, la Corée du Sud bataille dans son groupe C. A l’occasion de la troisième journée, Kang-In Lee et les siens ont reçu ce jeudi la Thaïlande.

En Asie, la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026 est entamée. Dans le groupe C, la Corée du Sud de Kang-In Lee affrontait la Thaïlande ce jeudi (12h00) au Seoul World Cup Stadium à l’occasion de la troisième journée. S’ils comptaient deux victoires en deux matchs, les sud-Coréens ont fait face à de solides thaïlandais aujourd’hui, et n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1). Au cours de la rencontre, Kang-In Lee est entré en jeu à la 62e minute à la place de Jeong Woo-Yeong. Le numéro 19 du PSG n’a pas pu débloquer la situation malgré une large domination de la Corée du Sud.

Au classement, la nation du Parisien Kang-In Lee reste première de ce groupe C des qualification au Mondial 2026 avec 7 points, devant son adversaire du jour, la Thaïlande, et ses 4 points. Pour rappel, les deux premières places sont qualificatives pour le tour suivant. Le match retour entre la Corée du Sud et la Thaïlande se jouera le mardi 26 mars prochain (13h30) au Rajamangala Stadium de Bangkok.