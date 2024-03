A l’occasion de la trêve internationale, Kang-In Lee s’est envolé jusqu’en Asie afin de prendre part à la course à la qualification au Mondial 2026 avec la Corée du Sud. En cette fin du mois de mars, le numéro 19 du PSG a affronté la Thaïlande à deux reprises.

C’est dans le cadre des qualifications zone Asie à la Coupe du Monde 2026 que la sélection sud-Coréenne était engagée au cours de cette trêve internationale. Dans son groupe C, Kang-In Lee et ses coéquipiers ont affronté la Thaïlande à deux reprises (aller – retour). Au match aller, le 21 mars dernier au Seoul World Cup Stadium, les sud-Coréens n’étaient pas parvenus à s’imposer, et ont concédé le match nul, 1-1. S’il n’avait pas été titulaire (entré en jeu à la 62e minute) au match aller, Kang-In Lee a disputé aujourd’hui 74 minutes dans la peau d’un titulaire pour une rencontre remportée 0-3 au Rajamangala Stadium de Bangkok. Après un but de Lee Jae-Sung (0-1 à la 19′), c’est l’attaquant de Tottenham Heung-Min Son qui a creusé l’écart sur une passe décisive de l’attaquant du PSG à la 54e minute de jeu. Jin-Seob Park enterre la résultat (0-3) à la 82e. Avec le sentiment du devoir bien fait, Kang-In Lee s’apprête donc à regagner Paris avec de grosses échéances à préparer.

Après quatre journées disputées dans cette campagne qualificative au Mondial 2026, la Corée du Sud est on ne peut plus en tête du groupe C avec 10 points devant la Chine et ses 7 points puis la Thaïlande et Singapour qui comptent respectivement 4 et 1 point.