Sélections : Le conseil de classe des internationaux du PSG

Au cours de cette trêve internationale, le PSG a vu 18 de ses joueurs s’envoler pour représenter les couleurs de leur pays. Cette parenthèse terminée, les hommes de Luis Enrique vont retrouver le centre d’entraînement Rouge & Bleu. L’occasion de passer en revue les performances des uns et des autres.

Les bonnes performances, les moins bonnes, les buts, les passes décisives, la premières sélection, la blessure qui fait mal … les joueurs du PSG auront tout connu à l’occasion de cette trêve internationale. Si pour certains cette dernière aura été bénéfique, pour d’autres, des points ont été perdus. Le conseil de classe rend son verdict.

Les mauvais élèves

Kylian Mbappé

Le numéro 7 du PSG a su se faire remarquer … en conférence de presse. Le capitaine des Bleus s’est rendu face aux journalistes à deux reprises au cours de cette trêve internationale, ce qui n’était jamais arrivé. S’il semblait avoir des messages à faire passer sur son avenir, Kylian Mbappé aurait du se concentrer sur le terrain, afin d’aider les siens, et de tirer son épingle du jeu sur le plan individuel. En deux rencontres, le champion du monde 2018 a disputé deux fois 90 minutes, pour un bilan d’un passe décisive. A l’aise face à la presse, sur le rectangle vert, l’attaquant parisien a bien semblé perturbé.

Bradley Barcola

S’il était au départ pressenti pour connaître sa première convocation avec l’Equipe de France A, l’ancien de l’Olympique Lyonnais a finalement rejoint le groupe de Thierry Henry. Habitué des Espoirs, Bradley Barcola se retrouve avec les mauvais élèves malgré lui. En effet, dans une période de moins bien au PSG, l’attaquant de 21 ans s’est malheureusement blessé en amical face à la Côte d’Ivoire et a cédé sa place dès la 29e minute de jeu. A l’aube des grosses échéances du Paris Saint-Germain, Barcola est assurément un des grands perdants de cette trêve internationale.

Warren Zaïre-Emery

A première vue, la place de Warren Zaïre-Emery chez les mauvais élèves pourraient paraître sévère. Cependant, dans un milieu moribond des Bleus face à l’Allemagne, le titi parisien n’est pas parvenu à sortir la tête de l’eau. Malgré sa jeunesse, l’espoir est placé en lui, et WZE n’a pas su y répondre. C’est ainsi que ce dernier a cédé sa place à l’heure de jeu, mettant fin à sa trêve, tant il n’a pas foulé la pelouse du Vélodrome face au Chili.

Les bons élèves

Gonçalo Ramos

Convoqué par Roberto Martinez avec le Portugal, Gonçalo Ramos n’a eu besoin que de 63 minutes pour réussir sa trêve internationale. En effet, s’i y avait deux matchs au programme pour les Lusitaniens, le numéro 9 du PSG n’a pris part qu’à celui face à la Suède, a inscrit son but, fêté la victoire, puis a plié bagage. Avec le sentiment du travaille bien fait, son sélectionne l’a autorisé avec plusieurs de ses coéquipiers, a quitté la rassemblement prématurément. Dans une bonne forme actuellement à Paris, Gonçalo Ramos a surfé dessus jusqu’au Portugal. Bonne nouvelle à l’approche d’une période cruciale de la saison du PSG.

Randal Kolo Muani

Entré en cours de jeu lors du naufrage collectif des Bleus face à l’Allemagne, Randal Kolo Muani n’a rien montré avec ses 7 petites minutes passées sur la pelouse du Parc OL. Cependant, en 83 minutes au Vélodrome, face au Chili, le numéro 23 du PSG a su montrer un joli visage. Positionné sur l’aile droite pour accompagner Olivier Giroud et Kylian Mbappé en attaquant, RKM a été l’auteur d’un but et une passe décisive. Outre son bilan statistique, l’ancien de l’Eintracht Francfort a été remuant et a semblé en confiance. Un aspect qu’il lui manque grandement depuis son arrivée au PSG, et pourrait arriver au meilleur moment de la saison parisienne. Encourageant pour la suite.

Lucas Beraldo

A 20 ans, Lucas Beraldo est sur un nuage. Après son transfert au PSG, le défenseur central a connu ses premières sélections avec le Brésil. A cette occasion, le numéro 35 parisien s’est frotté à deux grandes nations : l’Angleterre puis l’Espagne. Auteur d’un match sérieux face à la première, Beraldo a connu une soirée plus compliquée face à la seconde. Cependant, outre ses performances, l’ancien de Sao Paulo reste un grand gagnant de cette trêve internationale en étant dans la lancée de ce qu’il réalise avec le PSG jusque-là, et en glanant un capital confiance au même titre que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos.

Le reste du monde

Pour les autres internationaux du PSG, rien de bien folichon. Kang-In Lee est à la porte des bons élèves avec une passe décisive et deux performances correctes en qualification à la Coupe du Monde 2026. Senny Mayulu a joué avec l’Equipe de France U19 81 minutes face à la Belgique (1 but), 75 minutes face aux Pays-Bas, puis 30 minutes face à la Lituanie. Achraf Hakimi a joué deux fois 90 minutes lors de deux matchs amicaux sans grands enseignements sur le plan individuel. Gianluigi Donnarumma a joué un des deux matchs de cette trêve internationale en intégralité. Au cours de celui-ci, le portier italien a été l’auteur d’une mauvaise relance qui a causé un but du Vénézuela. Pour le reste des Parisiens engagés avec leur sélection nationale, le temps de jeu a été géré, aucun blessé a signalé, ils seront désormais de retour au Campus PSG pour entamer un printemps capitale en Rouge & Bleu.