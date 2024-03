A l’occasion de l’Euro 2024, les équipementiers ont dévoilé ces derniers jours les nouveaux maillots des sélections nationales. En ce qui concerne l’Equipe de France, la tenue qui sera arborée lors des prochaines sorties des Bleus a été officialisé outre-Atlantique.

C’est du côté de la NBA qu’il fallait être attentif pour voir le nouveau maillot de l’Equipe de France officiellement sorti. En effet, à l’occasion de son match face au Brooklyn Nets, la superstar française des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, est arrivé au Moody Center avec ce nouveau maillot des Bleus sur le dos. Une façon pour Nike de faire le lien entre son athlète et la France, afin de présenter officiellement le maillot que Kylian Mbappé et ses coéquipiers arboreront l’été prochain en Allemagne à l’occasion de l’Euro 2024. Cependant, cette nouvelle tunique devrait être commercialisé au cours des derniers jours de ce mois de mars, et cette trêve internationale pourrait donc être l’occasion de jouer avec cette nouvelle tenue.