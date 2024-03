Sélections – Les résultats des internationaux du PSG

Ce vendredi soir, trois Parisiens étaient concernés par les matches de sélection mais un seul joueur a disputé un match dans son intégralité.

En attendant le match de l’équipe de France face à l’Allemagne ce samedi soir, d’autres joueurs du PSG étaient sur les pelouses ce vendredi. Mais seul Achraf Hakimi a disputé la rencontre dans son intégralité.

Maroc / Angola (1-0)

Opposé à l’Angola dans le cadre d’une rencontre amicale, le Maroc s’est imposé sur la plus petite des marges (1-0) grâce à un but contre son camp de David Carmo (74′). Titulaire au poste de latéral droit, le joueur du PSG, Achraf Hakimi, a disputé l’intégralité de la rencontre et a reçu un carton jaune. Un match qui a surtout été marqué par les premières de Brahim Diaz et Eliesse Ben Seghir avec les Lions de l’Atlas. Pour son prochain match amical, le Maroc défiera la Mauritanie le mardi 26 mars, au Grand stade d’Agadir.

Le XI du Maroc : Bounou – Hakimi, Abqar, Aguerd, Attiat-Allah – Amrabat (El Azzouzi, 75e), Ounahi (Richardson, 65e), Brahim Diaz (El Khannouss, 87e) – Ziyech (c) (En-Nesyri, 74e), El Kaabi (Rahimi, 65e), Ben Seghir (Akhomach, 88e).

France Espoirs / Côtés d’Ivoire (3-2)

Dans une rencontre amicale face à la Côté d’Ivoire à Châteauroux, l’équipe de France Espoirs s’est imposée de justesse en renversant le score. Titulaire sur l’aile gauche, Bradley Barcola a rapidement quitté ses partenaires après avoir ressenti une douleur derrière la cuisse suite à une accélération (28′). Il a été remplacé par l’ancien Parisien, Wilson Odobert. Désiré Doué avait ouvert le score (1-0, 38′) avant de voir les Ivoiriens renverser la situation en deux minutes au retour des vestiaires (1-2, 47′, 49′). Mais l’entrée en jeu de Rayan Cherki a complètement modifié le visage de la formation de Thierry Henry. Quelques minutes après son entrée en jeu, le Lyonnais a délivré une belle passe décisive à Wilson Odobert (2-2, 72′). À la suite d’un exploit individuel, Désiré Doué a inscrit un doublé pour offrir la victoire aux Bleuets, qui affronteront les Etats-Unis lundi à Sochaux dans une autre rencontre amicale, sans Bradley Barcola qui a quitté le rassemblement.

Le XI de l’équipe de France Espoirs : Chevalier (c) – Diakité (Sildillia, 68e), Yoro, Lukeba, Truffert – Akliouche (Millot, 58e), K. Koné, Thuram – Doué, Wahi (Cherki, 68e), Barcola (Odobert, 28e).

Espagne / Colombie (0-1)

Enfin, l’Espagne disputait également un match amical face à la Colombie ce vendredi soir, au London Stadium. Seul Espagnol du PSG appelé, Fabian Ruiz a assisté à la défaite de son équipe (0-1) depuis le banc de touche. Le milieu parisien n’est pas entré en jeu. La Roja s’est inclinée sur une belle réalisation acrobatique de Daniel Munoz. Pour son prochain match, l’Espagne affrontera le Brésil le mardi 26 mars au stade Santiago Bernabeu.

Le XI de l’Espagne : Raya (Remiro, 46′) – Porro, Vivian, Laporte (Cubarsi, 84′), Grimaldo – Merino, Zubimendi – Sarabia (Yamal, 72′), Moreno (Baena, 62′), Oyarzabal (c) (N.Williams, 62′) – Joselu (Morata, 62′)