Sélections : Nouvelles rassurantes pour Nuno Mendes

La trêve internationale a déjà coûté Bradley Barcola au PSG. Avec les Bleuets, l’ailier de 21 ans a été victime d’une lésion à l’ischio gauche et devrait être absent à minima deux semaines. La situation de Nuno Mendes a causé des sueurs froides aux supporters parisiens en ce début de semaine.

Ce lundi matin, la sélection du Portugal s’est entraîné en préparation de son deuxième match amical de cette trêve internationale. A l’occasion de la séance d’entraînement du jour, deux joueurs sont restés en salle afin de travailler et d’être évalué : Matheus Nunes et Nuno Mendes. La premier, joueur de Manchester City, a été déclaré inapte et ne fera donc pas le voyage en Slovénie. Le second, latéral gauche du PSG, n’apparaît pas dans le point médical de la Fédération Portugaise de Football, et sera donc déplacement à Ljubljana. Si le joueur est bien présent dans le groupe convoqué par Roberto Martinez, il bénéficie d’un traitement spécifique, ce qui pourrait expliquer son entraînement en salle ce lundi. En effet, en complément d’information, le bien informé @Djaameel_ avance que lors de sa convocation pour cette trêve internationale, le PSG est entré en contact avec le staff de la sélection portugaise afin de faire preuve d’une attention particulière envers Nuno Mendes, ce qui pourrait expliquer son aménagement et que le numéro 25 du PSG ne s’est pas entraîné avec le groupe aujourd’hui. Ce dernier irait donc parfaitement bien.