Mauvaise nouvelle pour le PSG en provenance du Portugal. Nuno Mendes était absent lors de l’entraînement de l’équipe nationale ce lundi matin. Une information qui sème le doute dans la capitale alors que de grandes échéances arrivent pour le Paris Saint-Germain.

16 joueurs du Paris Saint-Germain ont été appelés avec leurs sélections lors de cette trêve internationale. Parmi eux, Nuno Mendes qui retrouve la sélection Portugaise après plus d’un an d’absence. L’ancien du Sporting avait d’ailleurs été titularisé samedi dernier lors du match contre la Suède remporté 5-2 par les Lusitaniens. Auteur d’une belle performance, le coéquipier de Gonçalo Ramos, Vitinha et Danilo Pereira était sorti à priori sans aucune blessure. Mais voilà que ce matin, le quotidien A Bola nous apprend que Nuno Mendes manqua à l’appel lors de l’entraînement de sa sélection. En compagnie de Matheus Nunes, les deux joueurs ont été contraints de suivre des exercices en salle.

🚨 Nuno Mendes et Matheus Nunes étaient absents de la séance d'entraînement ce lundi.

On ne sait pas non plus si les 2 joueurs accompagneront le groupe lors du déplacement en Slovénie⏳🇵🇹



Roberto Martinez sera devant la presse ce soir à 18h30 🎙️



[@abolapt] pic.twitter.com/TOJesDFt7E — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 25, 2024 X : @CanalSupporters

À six jours du Classique contre l’Olympique de Marseille et à deux semaines du match contre le FC Barcelone, la question se pose alors qu’il s’était déjà montré indispensable lors des derniers matchs du PSG. Roberto Martinez, sélectionneur Portugais sera en conférence de presse ce lundi soir à 18h30, et aura donc l’occasion de répondre aux interrogations sur l’état de santé du numéro 25 du Paris Saint-Germain.