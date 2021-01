Sergio Leonel Agüero del Castillo plus connu comme Kun Agüero (32 ans) rejoindra-t-il le PSG l’été prochain ? C’est l’intention de Mauricio Pochettino selon l’agent de joueurs Bruno Satin. D’autant plus que l’attaquant hispano-argentin est en fin de contrat à Manchester City.

“Pendant ce mercato, au PSG je ne les vois pas très actifs parce qu’ils n’ont pas de disponibilités sur le plan économique. A part peut-être en sorties. Il y a des joueurs qui ne sont pas absolument indispensables comme Julian Draxler. Mais il n’y aura pas forcément preneur. Mais s’ils peuvent baisser un peu leur masse salariale… Et puis honnêtement, ils ont un effectif qui est assez complet. Dans tous les registres. Le plus gros recrutement c’est d’avoir tout le monde “fit” à la fin du mois. C’est le premier objectif. A la fin de saison, manifestement, et cela a dû faire partie des discussions quand Mauricio Pochettino est venu, il est question de savoir comment faire bouger l’effectif. Il y a un joueur qui lui plait beaucoup et qu’il aimerait avoir au PSG, et qui de surcroit sera libre en juillet prochain, c’est Kun Agüero. Qui est argentin et que Mauricio Pochettino connait très très bien. C’est environ 600 matches et 400 buts pour vous donner une idée. A la place d’Icardi ? Les derniers échos d’Italie disent qu’il pourrait y retourner s’il avait une possibilité. En même temps, il ne faut pas négocier la venue définitive de Moise Kean. Il était venu en prêt sans option et apparemment le PSG est en discussion avec Everton“, a déclaré Bruno Satin lors du Late Football Club.