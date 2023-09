Période de mercato tout juste terminée, nous y revoilà déjà. Fabrizio Romano revient sur le dossier Kylian Mbappé et prévoit la signature de l’attaquant au Real Madrid pour l’été prochain.

Le mot de la fin ?

Le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid risque de nous hanter encore quelques mois. Après de multiples retournements de situation, l’attaquant français a décidé d’honorer son contrat et de rester au PSG cet été. Mais l’histoire ne s’arrête pas là puisque cette décision est synonyme de bombe a retardement enclenchée jusqu’à juin 2024, mois de la fin du contrat du parisien. Quel sera le dénouement de cette histoire digne d’un scénario de série Netflix ? Entre prolongation et départ, Fabrizio Romano livre des informations importantes sur le dossier et balance son avis sur le dénouement tant attendu au micro de la BoboTv : « En juillet, Kylian Mbappé, ainsi que sa maman et ses proches ne parlaient absolument pas à Nasser Al-Khelaïfi. Ce fut un été lourd puis Mbappé a décidé de renoncer aux fameux bonus de fidélité inséré dans sa prolongation. Dans ce cadre exceptionnel, Mbappé étant très proche du Real Madrid, il renonce a ce bonus pour jouer régulièrement avec le PSG car il était écarté du groupe, jusqu’à ne pas s’entraîner avec l’équipe première et ne pas partir en tournée. Quel était le problème ? Que tout simplement le Real Madrid ne voulait pas le prendre cet été. « Tu dois venir chez mais au final tu renouvelles au PSG« , par principe, et à mon avis cela a toujours été leur position, le Real Madrid prend Mbappé à ses conditions, c’est à dire libre, sans verser aucune indemnité de transfert au PSG. Sinon, Mbappé peut rester au PSG. Je pense que l’été prochain on se dirige vers ce scénario. »