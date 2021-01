C’est une saison noire que Mauro Icardi vit actuellement (20 matches manqués, 100 jours d’absence pour blessures ou Covid). Le buteur argentin sera encore absent ce soir dans le cadre du match à Saint-Etienne. Peut-on déjà parler de fiasco pour le joueur acheté 50M€ par le PSG l’été dernier ? C’est une des questions que se posait l’émission L’Equipe du Soir. Et pour son président, Didier Roustan, il est bien trop tôt pour penser ainsi.

“On ne peut parler de fiasco qu’au terme d’une saison, c’est à la fin du bal qu’on compte les bouses… etc. Il reste à jouer la demi-saison la plus importante. Je ne peux pas entendre parler de fiasco, sauf s’il était blessé pour six mois… C’est tout le charme du football d’être mort à un certain moment et de revenir. Et puis là ou ça compte, ce sont les trois derniers mois. Surtout dans un club comme le PSG. Ca paye à partir de fin février ou mars. Et si tu continues, ça paye en avril et mai. Plus tu avances, plus ça paye cher. Mais Icardi, qui n’a pas tout perdu, doit maintenant remonter la colline, on est bien d’accord”.