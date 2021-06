Où jouera Sergio Ramos la saison prochaine ? C’est aujourd’hui une question qui excite les curiosités. Mercredi dernier, le départ du défenseur central du Real Madrid (où il a évolué durant seize ans) a été officiellement annoncé. Le panorama de la star en fin de contrat est large. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt. Notamment le PSG et Manchester United. Milan aimerait bien mais ne peut pas satisfaire les exigences financières du joueur. L’option Chelsea est apparue ces dernières heures. Quoi qu’il en soit la prochaine destination de Sergio Ramos (35 ans) pourrait être le PSG. C’est ce que rapporte sur son compte Twitter Andrés Onrubia Ramos, journaliste au journal AS. La proposition économique du PSG serait supérieure aux propositions de Manchester United et de Manchester City. En outre, Sergio Ramos aurait un faible pour Paris : “Sergio Ramos a de bonnes chances de jouer pour le PSG la saison prochaine. Le défenseur central a des offres des deux clubs de Manchester, mais celle de Paris est supérieure. D’ailleurs, Paris l’attire pas mal en tant que ville”, écrit Andrés Onrubia Ramos, qui promet plus d’informations rapidement dans AS.