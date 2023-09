Sergio Ramos revient sur son départ du PSG

Sergio Ramos a joué deux saisons au PSG. En fin de contrat en juin 2023, il aurait pu prolonger, mais ne l’a pas fait. Il a finalement rejoint le FC Séville , il y a quelques jours. Le défenseur central (37 ans) est revenu sur son départ du club de la capitale.

Libre de tout contrat après 15 ans au Real Madrid, Sergio Ramos avait rejoint le PSG durant l’été 2021. Mais sa première année parisienne a été gâchée par de nombreuses blessures. Il n’aura participé qu’à 13 rencontres toutes compétitions confondues pour deux buts. Après une préparation complète, il lancera enfin sa carrière parisienne lors de l’exercice 2022-2023 avec 45 matches toutes compétitions confondues pour quatre buts et une passe décisive. Alors qu’il était annoncé proche de prolonger, il quitte finalement les Rouge & Bleu à l’issue de son contrat.

« Au PSG, j’avais eu l’occasion de continuer, mais… »

Après un long été où il a été associé à l’Arabie saoudite ou la MLS, il a finalement décidé de revenir dans son club formateur, le FC Séville. L’ancien joueur du Real Madrid, qui a signé un contrat d’un an avec le club andalou, a été présenté hier devant plus de 23 000 supporters. En conférence de presse, il a été questionné sur son départ du PSG. « Au PSG, j’avais eu l’occasion de continuer, mais à cause de sensations ou d’autres choses, tu penses que le cycle est fini, indique le défenseur central dans des propos relayés par Foot Mercato. Ce n’est pas une question de contrat, d’argent, ni d’années, c’est une question sportive, de mentalité, de philosophie, de sentiment, et je pensais que c’était à Séville que j’allais retrouver tout ça. »