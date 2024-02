Sergio Rico proche d’un retour au PSG ?

Neuf mois après son grave accident à cheval, le gardien du PSG, Sergio Rico, serait proche d’un retour chez les Rouge & Bleu.

Neuf mois après son grave accident à cheval, survenu le 28 mai dernier, Sergio Rico pourrait enfin retrouver les terrains d’entraînement. En effet, comme le rapporte The Athletic, le gardien va mieux et poursuit ses progrès. Le portier de 30 ans s’est bien remis de son anévrisme cérébral.

Rico attend le feu vert des médecins

Toujours selon le média britannique, l’Espagnol poursuit son protocole médical et serait proche d’un retour sur les terrains d’entraînement. Et ce retour pourrait même avoir lieu dans les prochains jours. Mais avant cela, Sergio Rico doit encore attendre l’autorisation médicale finale de ses médecins avant de retrouver ses coéquipiers au Campus PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien du FC Séville avait rappelé le mois dernier son désir de faire son retour dès la fin février : « Si tout se passe bien, on espère oui. J’espère un retour pour la fin du mois de février. Le plus important est de retrouver la compétition, retrouver mes coéquipiers. C’est vrai que mon contrat se termine en fin de saison. Ce sera la décision du club de me prolonger ou non. J’espère que ce sera le cas, j’aimerais bien. Je me plais beaucoup à Paris. J’ai reçu beaucoup de soutien que j’aimerais rendre avec mon travail. Et pourquoi pas, rester encore de nombreuses années à Paris », avait déclaré Sergio Rico dans un entretien au Canal Football Club.