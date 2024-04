Séries, turn-over, Ramos…les chiffres après PSG / CF63

Hier soir, le PSG a concédé le match nul contre Clermont lors de la 28e journée de Ligue 1. Retour en chiffres sur cette rencontre.

Invaincu depuis le 7 novembre et la défaite sur la pelouse de l’AC Milan (2-1) lors de la quatrième journée de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG a allongé sa série d’invincibilité toutes compétitions à 27 rencontres (19 victoires, 8 nuls), sa deuxième plus longue série d’invincibilité sur une même saison pour les Parisiens, après celle réalisée durant la saison 1993-1994 (37 matches). En Ligue 1, cette série s’élève à 23 rencontres (16 victoires, 7 nuls), comme le rapporte le club de la capitale sur son site internet. C’est la plus longue série d’invincibilité en championnat actuellement. Le PSG fait également partie des trois équipes invaincues en 2024 dans les cinq grands championnats en compagnie du Bayer Leverkusen et de Manchester City.

Trois buts sur ses quatre derniers matches de Ligue 1 pour Gonçalo Ramos

Contre Clermont, Luis Enrique avait décidé de faire un turn-over massif. Par rapport au match de Coupe de France contre Rennes mercredi soir (1-0), le coach du PSG a réalisé onze changements, « ce qui n’était encore jamais arrivé au sein du club parisien depuis 2011. » Lors de cette rencontre contre les Clermontois, Yoram Zague a fait ses débuts en professionnel et a été plutôt bon. Il est devenu le 507e joueur à porter le maillot du PSG en match officiel. Titulaire hier soir, Gonçalo Ramos a tenté neuf tirs. « C’est au moins trois fois plus que tout autre joueur sur la pelouse, et c’est également le co-meilleur total pour un joueur en Ligue 1 cette saison. » L’international portugais a d’ailleurs inscrit trois buts lors de ses quatre derniers matches de championnat. Passeur décisif hier soir, Kylian Mbappé a délivré sa 64e offrande en Ligue 1 depuis le début de sa carrière, faisant de lui le 3e meilleur passeur décisif depuis la saison 2006-2007 derrière un certain… Angel Di Maria (72). En entrant en jeu, il a d’ailleurs disputé son 300e match avec le PSG.