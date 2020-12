Selon les journalistes de L’Equipe Damien Degorre et Arnaud Hermant, Thomas Tuchel sera sur la sellette en cas de défaite à Lille dimanche prochain. Une information qui ne surprend pas plus que cela Dominique Séverac, confrère du Parisien. Car une mauvaise semaine – contre Lorient demain au Parc des Princes et encore plus à Lille – rendrait à ses yeux juste l’éviction du PSG du technicien allemand. Perdre contre Marseille, Monaco, Lyon puis le LOSC, cela ferait trop.

“C’est un bon entraîneur. Il a réussi à Dortmund, il a fait des choses intéressantes au PSG, avec notamment six premiers mois fantastiques, mais il me semble qu’il a perdu un peu le fil”, a commenté Dominique Séverac lors de l’EDS. “Thomas Tuchel dit lors de la conférence de presse après le PSG/Lyon qu’il ne comprend pas ce qui se passe, qu’il est surpris, qu’il voit une lassitude et que s’il l’avait sentie auparavant à l’entraînement il aurait changé trois à quatre joueurs. Il avoue en creux qu’il n’a plus les ressorts ou la lucidité pour sentir un groupe qui serait dans une forme de lassitude. Donc pour moi il a perdu son fluide.”