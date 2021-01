C’est le neuvième de Premier League, qualifié pour les huitièmes de finale de la Champions League (contre l’Atlético de Madrid), que Thomas Tuchel va prendre en main un mois après son licenciement par le PSG. Chelsea, c’est au dessus ou au dessous du PSG ? Les intervenants de L’Equipe du soir pensaient tous que passer chez les Blues étaient une “promotion” pour Thomas Tuchel… Un homme était plus partagé : Dominique Séverac du journal Le Parisien.

“La Premier League, c’est un meilleur championnat, c’est une ligue avec des managers, Chelsea a gagné une Ligue des champions, il y a un passé, tout ça c’est vrai. En revanche, pour gagner la Ligue des champions à court terme, je ne suis pas sûr qu’il vaille mieux être à Chelsea qu’au PSG. Je ne suis pas certain qu’il faille être à Chelsea tout court pour gagner la Ligue des champions”, a commenté Dominique Séverac. “Conte et Sarri, ils n’ont pas réussi. Il y a un turn-over d’entraîneurs assez fort à Chelsea. C’est un club très politique. C’est pareil à Paris, mais Thomas Tuchel il disait en off qu’il détestait le côté politique du PSG. Et bien là, il va savoir ce que c’est la politique puissance mille !”