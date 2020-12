Juan Bernat s’est gravement blessé contre Metz le 16 septembre dernier et ne devrait pas retrouver les terrains avant février prochain. Le latéral gauche espagnol arrive en fin de contrat en juin 2021. Mais Bernat se sent bien au PSG et aimerait prolonger son contrat. Mais le PSG n’est pas le seul club qui s’intéresse à l’international espagnol. En effet, selon les informations d’Onda Cero, si jamais Victor Font remporte les élections pour la présidence du FC Barcelone (24 janvier) il a comme souhait un renouvellement au poste de latéral gauche et son choix préférentiel se nomme Juan Bernat. Il aimerait que l’ancien valencian ne prolonge pas son contrat avec le PSG et qu’il arrive libre en Catalogne. Pour lui, ce serait un grand coup de recruter Juan Bernat pour zéro euros. Onda Cero rappelle que le FC Barcelone a déjà été intéressé par le passé par Bernat lorsqu’il avait signé au Bayern Munich mais également l’été dernier.