Chambreur envers le public après avoir inscrit le but de la victoire pour le PSG face à Brest (2-3, 10e journée de Ligue 1), Kylian Mbappé a vivement été critiqué par les brestois. Sidney Govou, lui, a apprécié son attitude.

Dans un match très animé, le PSG a validé son troisième succès de rang, mais non sans une certaine difficulté. Car oui, il aura fallu un pénalty, en deux temps, de Kylian Mbappé pour entériner cette victoire sur le score étriqué de 2-3. Et au-delà de ce scénario assez dingue, c’est surtout l’ancien monégasque qui est au cœur des discussions depuis le coup de sifflet final. Copieusement insulté par les supporters adverses, celui-ci a répondu par du chambrage dans les règles de l’art au moment de son doublé et de sa sortie. Une réponse qui a particulièrement plu a un certain Sidney Govou.

Les mots de Sidney Govou

« Quand tu chambres, il faut accepter de te faire chambrer en retour, a écrit le consultant sur X. Les insultes non, le chambrage j’adore. Bravo messieurs, bravo Kylian. On va peut-être arrêter de traiter les joueurs comme des portes maillots, symboles d’éthique etc. »