Sissoko : « Ne surtout pas avoir un complexe d’infériorité »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG reçoit Nantes dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Moussa Sissoko indique que les Nantais abordent ce match avec détermination.

Une semaine après son succès contre Le Havre, le PSG retrouve les terrains et la Ligue 1 demain soir avec la réception – au Parc des Princes – du FC Nantes pour le compte de la quinzième journée. Après repris la tête du championnat lors de la douzième journée, le club de la capitale a pris quatre points d’avance le week-end dernier avec son succès contre Le Havre et la défaite de Nice, sa première de la saison, contre… le FC Nantes. Avant la rencontre contre les Parisiens, Moussa Sissoko s’est présenté en conférence de presse. Le milieu de terrain nantais a expliqué que son équipe venait sur la pelouse du Parc des Princes avec de l’envie et de la détermination.

Le match contre le PSG

« L’équipe aborde cette rencontre très sereinement, avec beaucoup d’envie et de détermination. Il y a aussi beaucoup d’excitation. Tous les matches de Ligue 1 sont de bons matches à jouer et c’est encore plus vrai, face à de belles équipes comme le PSG. Paris est habitué à jouer la Ligue des champions, qui espère même la gagner très rapidement. Ce sera un match excitant à jouer. On essaye de peaufiner les derniers réglages pour être prêt le jour J.«

Comment faire déjouer le PSG ?

« Je ne sais pas s’il existe un plan pour les faire déjouer. Ils ont tellement de joueurs de qualité, avec plusieurs profils tous très intéressants. Sur ces matches, le plus important c’est de se focaliser sur nous-mêmes, en étant solide sur le plan défensif. Ils risquent d’avoir la possession du ballon et l’idée, c’est d’être bien en bloc. Après, lorsqu’on aura le ballon, il faudra profiter des espaces qu’ils peuvent laisser entre leurs lignes. On devra faire preuve de patience et ne pas trop se précipiter pour rendre le ballon. La sérénité, c’est important et on a déjà prouvé cette saison qu’on en avoir au moment de bien ressortir dans le jeu.«

Pas de complexe d’infériorité à avoir ?

« Il ne faut surtout pas avoir un complexe d’infériorité. Sur le papier, ils sont favoris. Avec tous les trophées remportés ces dernières années, ils sont à un niveau international. Nous, on sait notre position et on connaît nos qualités comme nos faiblesses. On va aller là-bas avec nos forces. Dans un match, tout est possible. L’idée, c’est de revenir à Nantes avec quelque chose et pour y parvenir, il va aussi falloir croire en nous. »