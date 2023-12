Six absents avant d’affronter le FC Metz dont Dembélé

Le PSG affronte le FC Metz ce mercredi soir pour le compte de la 16e journée de la Ligue 1, la dernière de cette phase aller. Cette rencontre se fera sans un sacré nombre de joueurs.

C’est la fin de l’année pour le PSG qui va disputer son dernier match en 2023 au Parc des Princes. Les Rouge & Bleu affronteront le FC Metz pour conserver encore un peu plus sa première place en Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique va devoir se passer d’un certain nombre de ses joueurs avec une infirmerie qui ne fait que grandir de jour en jour. Derniers entrants dans le nouveau point médical ? Ousmane Dembele et Arnau Tenas.

Le point médical avant Metz est tombé ! 🤕🏥



Ousmane Dembélé, victime d'une alerte aux ischios jambiers, reste en salle aujourd'hui et sera préservé pour le match de demain. 🇫🇷



Arnau Tenas, touché à l'épaule droite, sera aussi laissé au repos contre Metz. 🇪🇸 pic.twitter.com/fz67pp2ItE — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 19, 2023

Dembele preservé… et forfait

Juste avant l’entrainement du jour, le Paris Saint-Germain a communiqué sur ses blessés et détail sur l’absence de Dembele. L’international français a été victime d’une petite alerte aux ischios jambiers, et va donc rester en salle ce jour. Le club de la capitale annonce qu’il sera préservé pour le match contre le FC Metz demain. Pareil pour Arnau Tenas qui a légèrement été touché à l’épaule droite contre Lille lors de la dernière journée. Pour le reste, pas de surprise sur les autres absents. Fabian Ruiz poursuit sa rééducation de l’épaule droite tandis que Nuno Mendes continue son protocole de soins. Keylor Navas poursuit son travail individuel suite à des douleurs aux lombaires. Enfin, si Presnel Kimpembe participe à la séance d’entraînement avec l’équipe ce jour, le défenseur continue son processus de reprise.