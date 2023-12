En cette fin d’année 2023, les bilans de la première partie de saison sont de sortie. Leader de Ligue 1, le PSG place six joueurs dans l’équipe type de mi-saison du championnat de France.

Après 17 matches de Ligue 1, le PSG pointe en tête de la Ligue 1 avec cinq points d’avance sur Nice. Il est également la meilleure attaque (42 buts), la deuxième meilleure défense (14). Kylian Mbappé est le meilleur buteur avec 18 réalisations, dix de plus que son premier concurrent Wissam Ben Yedder, alors qu’Ousmane Dembélé est le co-meilleur passeur du championnat avec cinq offrandes, avec Florian Sotoca et Pierre-Emerick Aubameyang. Comme l’Equipe dans son édition du jour, la Ligue 1 a dévoilé son équipe type de la première partie de saison. Et dans cette dernière, figurent six joueurs du PSG.

Vitinha récompensé par son début de saison

Sans surprise, Kylian Mbappé figure bien dans cette équipe. En attaque, il est accompagné par son coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé et par Pierre-Emerick Aubameyang. Dans le milieu à trois de cette équipe placée en 4-3-3, encore deux Parisiens. Vitinha, deuxième meilleur buteur parisien en championnat avec cinq buts, et auteur de très bonnes performances sur les terrains, qui accompagne le meilleur joueur du PSG depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery, et le Monégasque Youssouf Fofana. Enfin, en défense, les deux derniers joueurs du PSG, Achraf Hakimi et Lucas Hernandez. L’international marocain semble avoir retrouvé son niveau avec une entente parfaite avec Ousmane Dembélé dans leur couloir droit, alors que le transfuge du Bayern Munich réalise de très belles performances au poste de latéral gauche. Ils entourent Jean-Clair Todibo et Leny Yoro. Dans les buts, le gardien de la meilleure défense de Ligue 1 et ancien joueur du PSG, Marcin Bulka.