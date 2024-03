Skriniar et Asensio présents à l’entraînement

Blessé depuis janvier, Milan Skriniar est en avance sur ses temps de récupération et a même participé à quelques exercices avec ses coéquipiers ce mardi.

À l’approche du sprint final, Luis Enrique devrait récupérer un groupe encore plus étoffé. Ces dernières semaines, quatre joueurs manquaient à l’appel lors des matches : Presnel Kimpembe, Marquinhos, Milan Skriniar et Marco Asensio. Si l’international français poursuit ses exercices de récupération depuis sa nouvelle opération au tendon d’Achille, les trois autres cités pourraient rapidement retrouver leurs coéquipiers.

Un groupe très réduit à l’entraînement du jour

Et alors que 18 Parisiens du groupe professionnel se sont envolés au quatre coins du monde lors de cette trêve internationale, quelques joueurs sont toujours présents au Campus PSG à l’image d’Alexandre Letellier, Arnau Tenas, Nordi Mukiele et Carlos Soler. Et ce mardi, deux autres joueurs étaient présents à la séance du jour. Sur une vidéo postée sur le compte X du PSG, il est possible d’apercevoir Milan Skriniar et Marco Asensio avec leurs coéquipiers. Les deux joueurs ont échangé quelques passes avec leurs partenaires et se sont même prêtés au jeu de tir de fin de séance.

Opéré de la cheville en janvier, le défenseur slovaque est en avance sur ses temps de récupération et pourrait même retrouver la compétition en avril. De son côté, l’international espagnol était touché à l’ischio-jambier droit face à l’AS Monaco (0-0) le 1er mars dernier. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique à l’approche des échéances importantes qui attend le PSG en ce mois d’avril. En revanche, aucun signe de Marquinhos dans cette courte vidéo. Le capitaine du PSG est absent depuis un mois et souffre de douleurs au niveau du tendon d’Achille.