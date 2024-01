Ce dimanche (20h45 sur beIN SPORTS 1), le PSG se déplace à Castres pour affronter l’US Revel à l’occasion des 32es de finale de Coupe de France.

Après sa victoire au Trophée des Champions, le PSG fait son entrée en lice en Coupe de France ce dimanche. À cette occasion, le club parisien affronte le club amateur de l’US Revel (Régional 1). Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse et a répondu aux questions des médias.

Le match de Coupe de France (PSG TV)

« Gagner un trophée est positif pour tout le monde au club. Dans la deuxième partie de saison, nous allons essayer d’en gagner d’autres. La Coupe de France est une compétition attractive et légendaire. C’est une compétition différente, plus courte, où on peut gagner en 6 matchs. Il faut faire comme toutes les autres équipes et se renseigner sur elle. »

La blessure de Milan Skriniar, sera-t-il rétabli pour la Ligue des champions ?

« Malheureusement, après le match face au TFC, les docteurs ont fait un examen sur Milan et il a besoin d’une opération. Jusqu’à celle-ci et le résultat, on ne pourra pas savoir la durée de son indisponibilité. C’est triste, comme à chaque fois qu’un joueur se blesse. L’action ne semblait pas très dangereuse mais c’est une nouvelle désagréable. »

🚨 BREAKING : Milan Skriniar sera OPÉRÉ à l’hôpital ASPETAR de Doha la semaine prochaine, annonce le PSG. Le joueur est victime d’une luxation des péroniers latéraux de la cheville gauche 🏥🇸🇰 pic.twitter.com/XGdM0Moimi — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 6, 2024

Mbappé au repos face à l’US Revel ?

« N’importe quelle situation a des versions différentes. On ne va jouer que quatre matchs dans ce mois janvier. Cela pourrait être l’opportunité idéale pour qu’il se repose mais c’est aussi une opportunité pour qu’il continue à jouer pour être en forme. Comme dans la vie, il y a une partie positive et négative, le Yin et le Yang. Cela dépend de quel côté on prend la chose. »

Le faible nombre de ballons touchés par son milieu de terrain

« C’est une réponse habituelle face à une équipe qui a le plus la balle. Dans une équipe qui domine, ce sont les défenseurs centraux qui touchent le plus le ballon, c’est comme ça dans toutes les équipes du monde. Il est évident que dans tous les clubs ou sélection que j’ai entraîné, cela dépend du profil des joueurs. En fonction de l’effectif que nous avons, il est évident que nous cherchons à dominer les matches. C’est ce qu’on demande toujours à l’équipe. »

Un turn-over ce dimanche ?

« La Coupe de France est l’un de nos objectifs de cette saison, comme tous les trophées. On doit gagner le match demain, on doit prendre cette compétition comme n’importe laquelle, avec une totale fermeté en sachant l’importance de ce trophée. Si je vais utiliser des joueurs tout au long de la semaine ? On s’entraîne notamment avec des jeunes, nous regardons toujours l’Académie. Oui, je suis ouvert à tout. Mais pour nous, c’est un match sérieux. Sans prendre ce match au sérieux, il sera difficile d’accéder au prochain tour. »

La situation de Nordi Mukiele, en manque de temps de jeu

« C’est normal quand vous êtes dans un grand club qu’il y ait des joueurs qui ne jouent pas. Moi, je ne suis pas préoccupé. J’ai un effectif exceptionnel, c’est ce qu’on a demandé. Je crois que tous les supporters sont contents de savoir qu’il y a deux joueurs par poste, de très haut niveau. À partir de là, il y aura des moments et des processus où certains joueurs ne vont pas jouer. En tant que professionnel, il ont l’obligation de s’entraîner au maximum. Je suis peut-être l’un des entraîneurs qui fait le plus de rotation en Europe. Ils auront tous des chances, moi je suis très content. Je comprends que les joueurs qui ne jouent pas souvent ne soient pas contents mais ça m’est égal. Ce qui m’intéresse c’est d’avoir 23 joueurs à disposition. Dès que j’en utilise un, il doit être prêt, même s’il a peu joué. Pour Mukiele, il s’entraîne et il est à disposition à 100%. Cela arrive tout le temps que des joueurs ne jouent pas. Nous avons besoin d’avoir une équipe et que tout le monde soit prêt. »

Les risques de blessure dans ce type de matches

« Les blessures font partie du sport de haut niveau, celui qui n’accepte pas les blessures ne sait pas de quoi il parle. On ne peut pas prévenir de cela, ça fait partie de la vie d’un footballeur professionnel. La seule chose à faire, c’est d’être dans sa meilleure forme physique et mentale. Cela n’a rien à voir avec le fait que ça soit une équipe de niveau inférieur. Pour moi, le match demain est très important. On veut aller jusqu’au bout en Coupe de France et pour cela on doit gagner le premier match et jouer dans les meilleures conditions possibles. »

Une rotation au poste de gardien ?

« J’envisage toutes les options. Continuer à faire jouer les joueurs qui ont le plus joué ou une rotation complète, toutes les options sont possibles. Nous sommes le Paris Saint-Germain, ce n’est pas 12 ou 13 joueurs, il y a vingtaine de joueurs dans l’effectif. Tout le monde doit pouvoir aider pour être compétitif dans toutes les compétitions. Avec seulement 12 ou 13 joueurs, on n’aura rien. »

Son opinion sur l’US Revel

« Ils ne sont pas professionnels, ils sont dans une catégorie de niveau amateur. Ils sont premiers dans leur championnat. On a vu deux matchs de Revel mais pas dans le stade de demain. Il y a une différence significative mais cela ne veut pas dire qu’ils ne vont pas créer du danger. Si on ne prépare pas le match de façon adéquate, ça peut devenir une mauvaise expérience. Il faut commencer la compétition en respectant l’adversaire et en jouant notre meilleur match. C’est comme ça que nous envisageons les choses, c’est ce que j’ai transmis à l’équipe ces derniers jours. On prend ce match comme si c’était une rencontre de championnat. Il faudra de l’envie. »

La philosophie de jeu de son équipe à la mi-saison

« Je crois que chaque expérience a différentes interprétations. J’ai vu le PSG l’an passé ou ces dernières saisons. Je suis habitué à voir ce que nous faisons sur le terrain, peut-être que vous avez plus la capacité de voir les différences avec les PSG des années précédentes. Il est évident que c’est différent parce qu’il y a des joueurs différents. J’aime bien ce que je vois de mon équipe même s’il y a une marge de progression très grande. Il y a beaucoup de mécanismes qui se répètent dans l’équipe et qui donnent un meilleur ou mauvais résultat. J’aime ce que je vois sur le côté droit en attaque et sur le côté gauche aussi. J’aime le contrôle que nous avons dans la plupart des matches, le nombre d’occasions de buts que nous nous créons, la possession de la balle et j’aime aussi comment nous défendons. Je crois que nous nous sommes améliorés défensivement. Nous sommes plus difficiles à battre quand nous pressons. Il y a de nombreux aspects mais je ne peux pas comparer avec le PSG des dernières années. Mais j’aime bien ce que je vois. On peut améliorer cette équipe, non pas seulement avec le mercato mais aussi au cours de la saison. Je pense que nous sommes dans le bon chemin. »

Attend-il d’autres renforts dans ce mercato ?

« Le mercato se termine le 31 janvier et nous sommes le 6. Nous sommes toujours prêts à ramener des talents pour améliorer notre effectif. Comme je l’ai déjà dit, j’ai un effectif de très haut niveau, avec deux joueurs par poste. Je dis toujours aux joueurs qui ont le plus joué de ne pas se relâcher, ceux qui ont le moins joué ont des chances d’inverser la situation. Mon objectif, c’est d’améliorer chaque joueur même si c’est pratiquement impossible. Mon objectif est de motiver tous mes joueurs. »