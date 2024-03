Soler se projette sur le match contre la Real Sociedad

Ce soir, le PSG a concédé le nul à Monaco en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Titulaire ce soir, Carlos Soler estime que le PSG a réalisé un bon match malgré le nul, avant de se projeter sur le huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Titulaire au milieu de terrain ce soir lors du match nul entre le PSG et Monaco (0-0), Carlos Soler n’a pas réalisé une bonne performance. L’Espagnol, après plusieurs matches sans jouer, a eu du mal à se mettre dans le rythme. Pour PSG TV, le numéro 28 parisien s’est projeté sur le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad mardi soir.

« On doit faire un bon match là-bas »

« Ça a fait match nul, mais je pense que l’équipe a bien joué. On a bien ressorti le ballon. Et c’est vrai qu’ils ont eu aussi beaucoup d’occasions, mais finalement, c’est un match nul. On se prépare pour le prochain match, la Real Sociedad, un match qui sera très compliqué là-bas, avec leurs supporters et cette équipe qui joue très bien à San Sebastian. Donc l’important maintenant, c’est qu’on doit faire un bon match là-bas. »