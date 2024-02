Ce 14 février rime avec Ligue des Champions pour le PSG et anniversaire pour Lucas Hernandez. Le défenseur français polyvalent qui s’apprête à affronter la Real Sociedad a accordé de son temps au média officiel du Paris Saint-Germain pour répondre aux questions des supporters Rouge & Bleu.

Comment tu te sens depuis que tu es arrivé à Paris ?

« Je me sens très bien. Franchement, je suis très content d’avoir rejoint le Paris Saint-Germain. Je me suis très bien adapté dès le premier jour. Franchement je me sens super bien physiquement, mentalement. Pour le moment, tout va très très bien« .

Comment tu trouve l’ambiance au Parc des Princes ?

« Oui, l’ambiance, franchement, c’est incroyable ! Déjà quand j’étais au Bayern et qu’on venait jouer ici, contre le Paris Saint-Germain, c’était incroyable. Et le vivre en étant joueur du Paris Saint-Germain, c’est des moments magiques. Je pense que quand tu es sur le terrain et tu entends tous les supporters qui t’encouragent et qui sont derrière toi, ça te donne envie de continuer. Et c’est vrai qu’on a besoin d’eux, surtout dans ce moment-là, quand il y a pas mal de matchs qui vont s’enchaîner, des matchs très importants. Du coup ils vont continuer à être notre 12e homme. Et c’est vraiment un public extraordinaire et on le sent en étant joueur, on le sent sur le terrain« .

Une grinta innée ou travaillée ?

« Ah ma grinta ! Non je pense que la grinta c’est quelque chose que j’ai depuis que je suis tout petit. C’est vrai qu’après avec le temps tu la travailles, tu l’améliores parce que ça fait partie de mes points forts. C’est une caractéristique que j’ai toujours eu. Après j’ai eu la chance d’évoluer en Espagne avec beaucoup de coachs argentins. Du coup, les Argentins ils ont une vraie grinta. Quand vous me connaissez d’abord en dehors du terrain et après sur le terrain, c’est vrai que c’est deux Lucas totalement différents. Mais c’est ma façon de vivre le foot et c’est ma façon de vivre ces moments magiques« .

Après avoir joué en Espagne, en Allemagne et en France, que penses-tu de la Ligue 1 ?

« La Ligue 1 c’est un championnat qui est en train d’évoluer. Ca se voit avec les équipes françaises, ça se voit dans les compétitions en Europe aussi, que ce soit Champion’s League ou Europa League. Je pense que c’est un championnat très physique, et un championnat qui évolue très bien, et ça se voit en Europe« .

Un lien fort entre les joueurs de l’Equipe de France au PSG ?

« Oui bien sûr, avec tous, que ce soit Ousmane, Presnel, Randal, Kylian … tous. Je m’entends très bien avec tous. Je les connais déjà depuis quelques années. Du coup on a une super amitié, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. On essaye de se voir aussi en dehors du terrain, de se faire des petits restos de temps en temps. Et on a un bon petit groupe. J’aime bien aussi m’intégrer avec tous les joueurs, que ce soit les Espagnols, les Portugais. J’essaye de m’intégrer avec tout le monde, mais avec les Français plus particulièrement bien sûr« .

Quelle est ta relation avec Luis Enrique et quel apport pour toi ?

« Avec le coach, Luis Enrique, j’ai une très bonne relation. On s’entend très bien, il donne beaucoup de consignes. Tactiquement c’est un super coach, il m’aide à m’améliorer sur le plan personnel. C’est un nouveau groupe avec beaucoup de nouveaux joueurs, avec un nouveau coach, de nouvelles idées, je pense que nous sommes en train de les mettre en place petit à petit, même si logiquement, ça prend un peu de temps. Mais il faut être patient, il faut croire à ce projet-là avec beaucoup de très jeunes joueurs. C’est un projet incroyable qui est train de se construire autour du Paris Saint-Germain, avec un avenir prometteur et avec l’espoir de gagner beaucoup de trophées« .

Comment tu vie ta polyvalence entre tes deux postes ?

« Bien ! C’est vrai que j’ai toujours eu cette polyvalence depuis que je suis tout petit. Et comme je l’ai toujours dit, c’est la décision du coach s’il veut me mettre à gauche ou dans l’axe. Moi je suis là pour aider l’équipe, pour aider le coach et pour essayer bien sûr de gagner tous les matchs. Ca l’aide aussi d’avoir des joueurs polyvalents, du coup c’est pour ça que le coach sait aussi que s’il a besoin de moi à gauche ou dans l’axe, je serai là« .

L’entretien est à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain.