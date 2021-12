Le PSG connaît son adversaire pour les huitièmes de finale de la compétition après quelques rebondissements. Les Rouge & Bleu affronteront le Real Madrid avec le match aller au Parc des Princes la 15 février prochain et le retour au Stade Bernabeu le 9 mars. Une affiche qui excite déjà les supporters des deux camps mais aussi les amateurs de football.

Nous allons revenir longuement sur ce choc à venir mais aussi sur le tirage au sort du jour et de l’actualité du PSG dans son ensemble pour ce premier « #SpacePSG » sur le compte Twitter de Canal Supporters. Nous serons en bonne compagnie, puisque ce sont des figures bien connues de la « Communauté CS » qui animeront ce « Space » : LeeParisYY, Juampi_hwj et Parisien du VDM.

N’hésitez pas à nous rejoindre et venir participer au débat en intervenant et à commenter dans l’espace commentaire de cet article.

Bonne écoute et bon débat !

🚨🚨🚨JOUR DE SPACE 🚨🚨🚨À 21h, gros debrief de cet improbable et incroyable tirage de LDC ! En présence de @juampi_hwj et @ParisienDuVdm et la présence de nos amis de @CanalSupporters ! Soyez au RDV🔥 #SpacePSG #DebatsPSG https://t.co/BLE6gMul5D — Lee®️ (@LeeParisYY) December 13, 2021

