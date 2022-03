Stats CS – Histoire et statistiques autour de Monaco / PSG

Ce dimanche, à l’horaire inhabituel de 13 heures (Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Monaco dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino doit faire sans Lionel Messi ni Keylor Navas, grippés. Sergio Ramos, qui s’est entraîné avec le reste du groupe ces deux derniers jours, est aussi forfait et doit reprendre la compétition après la trêve internationale. Manque aussi à l’appel, Ander Herrera (reprise), Juan Bernat (reprise), Layvin Kurzawa (lombalgie) et Angel Di Maria (ischio-jambiers). Les Rouge & Bleu voudront l’emporter afin de se rapprocher du titre de champion de France. À quelques heures de cette affiche, petit historique entre les deux clubs.

L’historique en défaveur du PSG

L’AS Monaco est la bête noire du PSG, même si depuis l’arrivée de QSI, la tendance s’est inversée. Les deux équipes se sont affrontées à 108 reprises, pour 33 victoires parisiennes, 28 nuls et 46 succès monégasques. Depuis quatre ans, les Rouge & Bleu ont affronté 15 fois le club du Rocher, pour 12 victoires, 1 nul et 2 défaites. Si on se penche uniquement sur la Ligue 1, les deux clubs se sont affrontés à 91 reprises. Le bilan est largement en la faveur de Monaco avec 43 victoires, pour 26 nuls et 22 victoires parisiennes. Les Parisiens ont marqué 94 buts et encaissé 124. Au Stade Louis II, le PSG n’a gagné que sept fois, pour treize nuls et 25 défaites en 45 matches (41 buts pour, 72 contre).

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Kylian Mbappé aime bien jouer contre son ancien club. L’attaquant du PSG a en effet marqué 10 buts contre Monaco depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu durant l’été 2017. Auteur d’un doublé à l’aller au Parc des Princes, l’international français avait atteint la barre des 100 buts en Ligue 1 sous le maillot Rouge & Bleu. La saison dernière, à Louis II, il avait aussi fait trembler les filets à deux reprises. Il a d’ailleurs inscrit trois doublés sur ses cinq derniers matches contre l’ASM en championnat.

Monaco, bons souvenirs pour des anciens et actuels joueurs du PSG

L’AS Monaco a été pour certains joueurs du PSG des premières sous le maillot Rouge & Bleu. Safet Susic a fait sa première apparition lors d’un PSG / Monaco, le 18 décembre 1982. Il entre en jeu à la 55e minute mais ne peut empêcher la défaite parisienne (0-1). Angel Di Maria a aussi fait ses débuts contre les Monégasques, mais cette fois-ci à Louis II. Il a ponctué sa première d’une passe décisive pour Pocho Lavezzi, la première d’une très longue lignée qui l’a conduit au titre de meilleur passeur de l’histoire du club (110). Légende du club de la capitale, Pedro Miguel Pauleta avait marqué le premier de ses 109 buts avec Paris contre l’ASM le 24 août 2003. Enfin Ronaldinho a marqué son dernier but avec le PSG, sur penalty, contre le club de la Principauté le 4 mai 2003.

Petite anecdote sympathique pour terminer. L’AS Monaco est la seule équipe à avoir raté deux penaltys au Parc des Princes face au PSG. C’était le 22 novembre 1986. Manuel Amoros puis Sören Lerby ne cadrant pas leurs tentatives. Malgré ces échecs, Monaco gagnera quand même (0-1).