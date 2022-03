Monaco / PSG : Le groupe parisien sans Navas et Messi

Le PSG affronte Monaco dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1 (13h, Prime Video). Après sa victoire face à Bordeaux le week-end dernier (3-0), le PSG souhaite remettre le couvercle demain au Stade Louis II. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a convoqué vingt joueurs mais devra se passer de cinq parisiens, dont Keylor Navas et Lionel Messi.

En effet, Sergio Ramos, Ander Herrera, Juan Bernat, et Layvin Kurzawa figurent dans le dernier point médical du club. Lionel Messi et Keylor Navas – touché par un début de syndrome de début grippal – s’ajoutent à cette liste et ne seront donc pas présents pour affronter l’ASM. Voici ci-dessous le groupe retenu par le coach parisien, avec la présence de certains jeunes Titis tels que Randriamamy, Bitshiabu, Dina Ebimbe et Simons.

Le groupe du PSG

Gardiens (3) : Donnarumma, Letellier, Randriamamy

Défenseurs (7) : Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Diallo, Kehrer, Mendes, Bitshiabu

Milieux (7) : Verratti, Paredes, Wijnaldum, Danilo, Gueye, Dina Ebimbe, Simons

Attaquants (4) : Draxler, Mbappé, Neymar, Icardi

Rappel du point médical

Leo Messi est en soins depuis 48h pour un syndrome grippal

Sergio Ramos reprendra la compétition après la trêve

Ander Herrera est guéri de son infection oculaire et rependra la compétition après la trêve

Juan Bernat s’entraînera normalement avec le groupe la semaine prochaine