Ronaldinho apporte son soutien à Messi 

Messi a été au cœur des critiques et des débats ces derniers jours. Auteur d’une prestation mitigée face au Real Madrid, l’Argentin n’aura pas réussi à être décisif et aura plongé comme le reste de l’équipe au Santiago Bernabeu. La Pulga aura même été la cible des supporters parisiens ce dimanche au Parc face aux Girondins de Bordeaux.

Face à cette situation, beaucoup de ses anciens coéquipiers sont venus à leur soutien et parmi eux on retrouve Ronaldinho. Le Brésilien, qui a porté les couleurs du Barça et du PSG, estime que Messi devrait rapidement retrouver son rendement et rester « le meilleur joueur du monde ».

« Messi n’est pas dans un bon moment en ce moment, mais il m’est difficile de remettre en question Messi après tout ce qu’il a fait pour le football. Je suis sûr qu’il remportera bientôt à nouveau des titres et qu’il sera à nouveau considéré comme le meilleur au monde, ce qu’il n’a pas cessé de l’être pour moi ! »