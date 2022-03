Les chiffres marquants de Mbappé au PSG

Désormais deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 157 réalisations, Kylian Mbappé continue de performer sous le maillot Rouge & Bleu en cet exercice 2021/2022. C’est sur la pelouse du Santiago Bernabeu, à Madrid, lors de la terrible désillusion du 9 mars dernier en Ligue des Champions que le numéro 7 Parisien est entré un peu plus dans l’histoire du club. Avant cet épisode de la saison en cours, c’est le 26 février dernier que le natif de Paris à égaler Zlatan Ibrahimovic avec ses 155e et 156e réalisations sous les couleurs du PSG, lors de la victoire (3-1) au Parc des Princes face à l’AS Saint-Etienne. En ligne de mire à présent : Edinson Cavani. L’ancien numéro 9 du PSG, meilleur buteur du club en ayant fait trembler les filets à 200 reprises avec le maillot parisien, pourrait très rapidement sentir le souffle de Mbappé sur sa nuque. Ce dernier, fidèle à sa précocité, en est arrivé à ses 158 buts avec 20 matchs de moins que son ancien compère d’attaque uruguayen.

En se recentrant sur la saison 2021/2022 de Kylian Mbappé on peut souligner d’autres chiffres qui sautent aux yeux. En championnat par exemple, il est impliqué sur 25 buts en … 25 matchs disputés. Visiblement pas trop de temps à perdre, le numéro 7 Parisien est décisif toutes les 75 minutes, et il est par ailleurs 5 fois buteur dans le dernier quart d’heure. Un dernier chiffre qui illustre à la perfection des qualités mentales irréprochables en plus du joueur qu’il est. Premier à la course au titre de meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 15 réalisations (à égalité avec l’attaquant de l’ASM, Wissam Ben Yedder), Mbappé atteint ce nombre de but au minimum pour la quatrième saison consécutive en Ligue 1, un record en terme de précocité puisqu’il est le plus jeune joueur (23 ans) à maintenir une telle cadence au 21e siècle dans les 5 grands championnats européens. Kylian Mbappé a également appris à se mettre au diapason du collectif parisien, puisqu’il est tout simplement le meilleur passeur (10 passes décisives) du championnat à égalité avec le numéro 30 du PSG, Lionel Messi.



Sur le site du PSG, les compteurs sont également relevés dans un aspect un peu plus symbolique : Kylian Mbappé est le quatrième meilleur buteur dans l’antre du PSG, puisqu’il a inscrit depuis son arrivée pas moins de 75 buts au Parc des Princes, il est ainsi derrière Pauleta (78), Ibrahimovic (85) et Cavani (110). Pour continuer de marquer l’histoire du PSG dans les chiffres comme dans l’armoire à trophées, Kylian Mbappé devra continuer de performer comme il en a l’habitude pour décrocher le 10e titre de champion de France des Rouge & Bleu (son 5e personnellement). Il lui reste pour cela 10 matchs dans cette saison 2021/2022 pour confirmer son statut d’artisan principal de ce titre historique pour le club de la capitale.