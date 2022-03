Le PSG se déplace ce midi sur la pelouse de l’AS Monaco au Stade Louis II dans le cadre de la 29e journée de la Ligue 1 (13h00). Les Rouge & Bleu, éliminés de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, n’ont que le championnat en cette fin de saison. Avec 13 points d’avance sur leurs dauphins, le club de la capitale veut se rapprocher d’un dixième titre titre de champion de France de son histoire. Interrogé par le quotidien Le Parisien, l’ancien entraineur du PSG Laurent Fournier estime que c’est la période propice pour tester l’implication de l’effectif.

« Ce sera une fin de saison intéressante pour l’avenir, où on va pouvoir juger les réactions de chacun, sur le plan individuel et du groupe. Il n’y a plus que le championnat à jouer, et c’est dans la tempête que tu vois si les mecs ont envie de continuer ou pas avec toi. Plus que le staff, le président ou l’entraîneur, ce sont les joueurs qu’il faudra observer. On va bien voir qui voudra s’arracher jusqu’à la fin, même si c’est dur, même si les sifflets sont compliqués… […] La plus grosse fierté, c’est de réussir à changer l’avis des gens par des actes. Par ce respect que certains supporters réclament. Tu peux perdre. Mais il y a des attitudes à avoir. »