Le Paris Saint-Germain reçoit Rennes ce dimanche pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Enzo Le Fée (ischios), Fabian Rieder (pied) et d’Azor Matusiwa (suspendu) seront absents pour cette rencontre. L’Équipe annonce que Martin Terrier sera bien présent malgré sa blessure face au Milan jeudi dernier. Julien Stéphan s’est présenté face aux médias ce samedi. Il a donné son avis sur le PSG version Luis Enrique. Pour lui, le club de la capitale a bien changé par rapport aux autres années.

« C’est une équipe qui a moins de trous »

« Paris au Parc, ça reste très fort. Ils peuvent prendre la profondeur, dribbler dans tous les secteurs de jeu dans le domaine offensif, ensuite ils sont très souvent en supériorité numérique à l’intérieur du jeu, donc il faut voir comment on se positionne, quels espaces on veut attaquer quand on aura le ballon. Par rapport aux années précédentes, c’est une équipe qui a moins de trous, presse mieux, elle est structurée aussi sur le plan défensif alors que parfois, avant, quand on jouait Paris, si on arrivait à passer quarante-cinq, soixante minutes, on pouvait se dire qu’il y avait des ouvertures après. Là, c’est moins le cas et puis elle a aussi comme différence de grosses qualités sur les transitions. »

