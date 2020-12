Dimanche (21 heures), c’est un choc de Ligue 1 Uber Eats qui attend le PSG au Parc des Princes avec la réception de l’Olympique Lyonnais. Une victoire et le club de la capitale sera proche d’une beau bilan avant de partir en vacances. C’est le sentiment du journaliste Stéphane Bitton ce vendredi.

“Le PSG va bien, le PSG va mieux, physiquement ça commence à devenir quelque chose d’intéressant. Et puis l’infirmerie se vide. Paris est premier en Ligue 1, et a fini premier du groupe H en Ligue des champions. Tous les voyants sont au vert. En ce moment au PSG ce sont les 3S : solidité, sérénité et solidarité. Il reste quatre rencontres pour les Parisiens et en finir, la période a été longue car il jouait déjà en aout. Dimanche soir c’est Lyon, un des adversaires les plus redoutables en Ligue 1. C’est le bon moment pour creuser l’écart. Car l’OL est à deux points du PSG. Les mettre à 5 points, ce serait parfait. Il restera un match compliqué, ce sera à Lille. Après les vacances, enfin”, a commenté Stéphane Bitton sur les ondes ce matin. “En ce moment, Neymar respire le bonheur, ça se voit sur le terrain. Et il veut prolonger son séjour au PSG. C’est à peu près la même chose pour Kylian Mbappé. Lui déclare un peu moins son amour pour le Paris Saint-Germain, du moins pour les temps à venir. Mais ça travaille aussi avec son entourage pour que son bail puisse se prolonger. Cela fait deux bonnes nouvelles. C’est une chance de les avoir à Paris. Bref, à quelque jours des vacances, je vous dirais qu’aller mieux ce serait indécent…”