Depuis ce mercredi, les U19 du PSG connaissent leur adversaire pour le 32e de finale de Youth League. Les joueurs de Stéphane Roche affronteront le FC Séville, le 2 ou 3 mars prochain. Cependant, la section jeune du PSG n’a plus disputé de match officiel depuis le 25 octobre dernier, tandis que le club espagnol enchaîne les rencontres dans son championnat. Dans un entretien accordé au Parisien, l’entraîneur des U19 du PSG, Stéphane Roche, a évoqué les objectifs de son équipe. “Nous avons besoin de retrouver une dynamique collective. C’est bien de pouvoir se projeter sur cet objectif. Jusqu’ici, l’objectif était de pouvoir répondre présent en cas de demandes des pros. On avait des axes de progrès plus individualisés sans vision sur la Youth League ou le championnat”, a expliqué Stéphane Roche au quotidien francilien. “On revient progressivement à des charges maîtrisées. Contre Dijon, on a été obligé de faire beaucoup tourner. Mais le retour d’un objectif est stimulant.” Pour rappel, les U19 du PSG ont disputé un match amical la semaine passée face au Dijon FCO (défaite 1-2). Depuis plusieurs semaines, certains joueurs évoluant avec les U19 du PSG participent aux séances collectives avec les professionnels à l’image de Denis Franchi, Edouard Michut et Xavi Simons.