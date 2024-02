Strasbourg / PSG – Les compositions probables

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir (21 heures, Prime Video) en ouverture de la 20e journée. Pour ce match, Luis Enrique devra faire sans Dembélé ni Barcola.

Après son match nul frustrant contre Brest – au Parc des Princes – la semaine dernière (2-2), le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir avec le déplacement à Strasbourg en ouverture de la 20e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, absents de longue date. Expulsé contre les Brestois, Bradley Barcola ne sera pas non plus sur la pelouse de la Maineau, tout comme Ousmane Dembélé, ménagé en raison d’une gêne à la cuisse. Pour remplacer les deux joueurs titulaires indiscutables, le coach espagnol devrait aligner Randal Kolo Muani et Marco Asensio au côté de Kylian Mbappé.

Warren Zaïre-Emery de retour au milieu de terrain

Titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG contre Brest, Warren Zaïre-Emery devrait retrouver sa place au milieu de terrain contre les Strasbourgeois. Le titi devrait être accompagné par Manuel Ugarte. Pour le troisième poste au milieu, l’Equipe et Le Parisien ne sont pas d’accord. Le quotidien sportif titularise Fabian Ruiz alors que le quotidien francilien place Vitinha. En défense, Lucas Hernandez, qui sera suspendu contre Brest mercredi, devrait jouer dans le couloir gauche. Marquinhos et Danilo Pereira devraient composer la charnière centrale, alors que Carlos Soler est attendu au poste de latéral droit. Dans les buts, pas de surprise avec Gianluigi Donnarumma.

Le XI du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Soler, Marquinhos (c), Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Ruiz – Kolo Muani, Mbappé, Asensio

Le XI du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Soler, Marquinhos (c), Danilo, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Kolo Muani, Mbappé, Asensio

Le XI probable de Strasbourg : Bellaarouch – Senaya, Perrin, Sylla, Guilbert (c)- Mwanga, Sissoko, Diarra – Bakwa, Sahi Dion, Angelo

