Après 7 saisons passées au PSG, le club de la capitale a laissé un souvenir indélébile à Javier Pastore. Avec un goût de nostalgie, l’Argentin s’exprime au micro de Gianluca Di Marzio sur son aventure Rouge et Bleu, ses relations avec les supporters, ses blessures, Kylian Mbappé, et donne son favori pour la rencontre face à l’AC Milan.

La place du PSG dans son cœur

« Le PSG a marqué ma carrière. C’est le club où je suis resté le plus longtemps, je me suis fait beaucoup d’amis et c’est la ville où sont nés mes enfants. J’étais heureux là-bas. J’ai une très bonne relation avec les gens. Quelque chose que j’ai aussi trouvé ailleurs, mais pendant le temps que j’y étais, le lien est devenu plus fort. Le meilleur souvenir reste mon premier championnat remporté, car on le voulait tellement et le club grandissait. La première année, nous avons raté un point, la seconde a été une expérience merveilleuse dont je me souviendrai pour toujours. »

Le traitement de Lionel Messi et sa relation avec les supporters

« Je ne sais pas si j’étais l’Argentin le plus aimé à Paris, je ne veux pas me comparer aux autres. Je suis conscient que les gens m’aiment. Leur affection est la même que celle que j’ai essayé de leur rendre sur le terrain. Quelque chose qu’on a construit petit à petit, mais aujourd’hui il y a un très bel amour entre moi et les fans. Je n’aime pas la façon dont ils ont traité Messi, comme si cela arrivait à n’importe quel autre coéquipier. Mais le football et les supporters sont comme ça, ils décident qui ils aiment ou pas… La victoire en Coupe du Monde contre la France a eu un impact énorme sur Leo. Tout ce qui était un peu négatif faisait que cela lui pesait un peu plus car l’Argentine avait gagné. Mais je ne peux pas vous en dire plus, je n’aime pas qu’on parle en mal d’un joueur. Ils ont également parlé en mal de moi dans d’autres endroits, mais chaque fan ou personne peut penser ce qu’il veut . Entre les blessures, les matchs et les buts manqués, une année où j’ai commencé à me blesser au mollet, et je n’ai pas pu sortir de cette situation. C’était un mauvais moment, mais j’avais beaucoup de fans qui sont restés à mes côtés. Et comme ça, c’était moins douloureux. »

Kylian Mbappé, la relève

« Je vois un PSG très changé. Sans Messi, Neymar et Verratti qui ont toujours fait la différence, ainsi que Sergio Ramos qui a beaucoup contribué surtout la deuxième année, il a perdu beaucoup de noms, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs forts que j’aime beaucoup. Il leur faudra apprendre à se connaître un peu. Au fil du temps, ce sera une équipe difficile à battre. Je suis un peu partial, j’espère qu’ils réussiront en Ligue des Champions, car les dirigeants, la ville et les supporters s’en soucient beaucoup. J’espère qu’ils seront capables de s’unir lorsqu’il s’agira de jouer parce qu’ils ont des joueurs devant qui peuvent faire la différence à chaque match. J’aime beaucoup Mbappé parce que j’ai joué avec lui, je l’ai vu grandir et je vois son niveau actuel, je sais ce qu’il peut encore donner. Celui qui m’a surpris de manière positive est Dembélé, un autre joueur que j’aime beaucoup. Il a des dribbles, des accélérations, un jeu de pied avec les deux pieds et quand il commencera à marquer, il deviendra l’un des plus importants avec Kylian. »

Le PSG ou rien

« Le PSG au Parc des Princes essaiera de faire le jeu, alors que Milan jouera le match en tant qu’équipe italienne, avec des joueurs rapides devant qui font la différence. Ils jouent bien tous les deux, j’espère que c’est un bon match. Je soutiendrai le PSG. Milan était l’équipe dans laquelle j’aurais aimé aller après Palerme. Ils m’avaient cherché, mais finalement avec Zamparini nous avons opté pour le projet du PSG. Ils m’ont dit qu’ils voulaient gagner en France et en Europe, et pour cela ils prendraient les meilleurs joueurs du monde et c’est ce qui s’est passé. Au fil des années, il y a eu des contacts pour retourner en Italie et Milan était intéressé, mais mon choix a toujours été de rester à Paris. »