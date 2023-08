Talk CS – BARCOLA : Le PSG s’offre la PÉPITE de demain ?!

Nouvelle recrue au Paris Saint-Germain ! La surprise Bradley Barcola, ailier virevoltant de l’Olympique Lyonnais, s’apprête à s’engager cinq ans avec le PSG, qui a vu en lui un potentiel crack. Après plusieurs semaines de négociations, le club de la capitale est parvenu à obtenir l’accord de John Textor pour sceller la signature de l’international espoir.

Le PSG termine son mercato en beauté en bouclant ses dossiers chauds. Alors que Lyon ne semblait pas enclin à céder sa pépite en réclamant un montant exorbitant et que le temps pressait à deux jours de la fermeture du marché des transferts, l’opération s’est accélérée dans les derniers jours après plusieurs réunions entre dirigeants parisiens et lyonnais. Bradley Barcola va officiellement s’engager cinq ans avec le Paris Saint-Germain, pour une indemnité de transfert avoisinant les 45 millions d’euros.

Un gros coup de la part de la direction parisienne, qui s’octroie un jeune véritablement talentueux et qui dispose d’une grosse marge de progression. Le PSG se distingue également par le recrutement d’un français, qui joue en Ligue 1.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Antoine Ronté et Mehdi Houzirane – dans la dernière vidéo de Canal Supporters – présentent le profil de la nouvelle pépite du Paris Saint-Germain, analysent l’opération financière et se projettent sur l’avenir de Bradley Barcola. Est-il Luis Enrique compatible ? Quel rôle au sein de l’effectif et sur le terrain ?

