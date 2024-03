Alors que le mercato estival n’ouvrira ses portes que dans près de quatre mois, le PSG s’active d’ores et déjà. En effet, parmi les supporters, les observateurs ou même au club, l’annonce du départ de Kylian Mbappé a précipité les spéculations autour des recrutements estivaux parisiens.

Si le marché des transferts estival 2024 du PSG est déjà dans toutes les têtes, c’est principalement le remplacement de Kylian Mbappé qui sera le tube de l’été dans les prochains mois. Outre le fait de remplacer le champion du monde sur le terrain, le fait de tourner une page qui s’écrit depuis l’été 2017 et son arrivée en provenance de l’AS Monaco, inclura également l’idée d’en écrire une nouvelle. En ce sens, les dirigeants du Paris Saint-Germain devront taper du poing sur la table et tenter de réaliser une belle opération répondant au critère de l’avenir, du fort potentiel, mais aussi de remplacer Kylian Mbappé, au moins en tant qu’élément moteur du projet. C’est dans ce contexte que nos journaliste Jonathan Bensadoun et Mehdi Houzirane ont cherché à savoir sur quelle pépites le PSG devra se pencher cet été 2024 ?! Xavi Simons, Florian Wirtz, Joao Neves, Désiré Doué … . Des éléments de réponses apportés dans le dernier Talk CS disponible sur la chaîne YouTube de Canal Supporters et ci-dessous.