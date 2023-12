🔴 À préciser que la finale de la CAN se jouera le 11 février et celle de la Coupe d’Asie le 10 février !



Si le Maroc d’Achraf Hakimi et la Corée du Sud de Lee Kang-In atteignent ce stade de la compétition, les 2 joueurs auront peu de chance de disputer le match aller de LDC ❌ pic.twitter.com/qfGRnHYUun