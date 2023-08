Après dix arrivées dans la capitale et une opération de dégraissage entamée avec les ventes de Neymar, Leandro Paredes et Renato Sanches et les potentiels départs de Marco Verratti et Hugo Ekitike, le PSG cherche à conclure son mercato en beauté avec plusieurs acquisitions, notamment Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Pourtant, Paris n’a toujours pas recruté de milieu d’un top niveau cet été alors que la priorité en début de mercato semblait être Bernardo Silva. Le PSG fait-il une erreur ?

À deux semaines du terme du mercato, le PSG s’active pour terminer son mercato de la plus belle des manières. À deux jours du match contre Lens, les dirigeants parisiens se sont rendu compte des manquements dans l’équipe de Luis Enrique. Selon Le Parisien, le club chercherait ainsi à boucler les arrivées de Randal Kolo Muani (24 ans) et de Bradley Barcola (21 ans) afin d’améliorer sa puissance offensive. Ces deux attaquants français viendraient conclure un mercato composé de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lucas Hernandez, Kang-in Lee, Cher Ndour, Ousmane Dembélé, Arnau Tenas, Gonçalo Ramos et Xaxi Simons, parti en prêt à Leipzig.

10 arrivées, mais aucune de poids au milieu de terrain – hormis la surprise Manuel Ugarte. Kolo Muani et Barcola seront-ils les dernières recrues du mercato ? Doivent-ils être les deux prochains joueurs sur lesquels le PSG se positionne, au détriment d’un milieu de terrain ? Au contraire ne faut-il pas privilégier un renfort dans l’entrejeu ? Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Antoine Ronté – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – se projettent sur la fin du mercato et tentent d’imaginer la meilleure opération pour le PSG. Une vidéo à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage et n’oubliez pas de vous abonner et d’activer la cloche, c’est important pour notre développement ! Merci !