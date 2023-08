Le football est de retour ? Au lendemain du déplacement à Toulouse qui s’est soldé par un match nul (1-1), le Paris Saint-Germain peut tirer plusieurs enseignements de son deuxième match de la saison. Alors que la première mi-temps ressemblait aux deux premières face à Lorient, où l’équipe de Luis Enrique s’est montrée aussi impressionnante dans le contrôle du ballon qu’incapable de marquer un but, la deuxième période face à Toulouse a tout changé. Les entrées de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé en sont les éléments déclencheurs.

Un PSG a deux visages. Aussi inoffensif et fade qu’en totale maîtrise du match lors de la première période, Paris s’est métamorphosé lors du second acte du match face à Toulouse. Une métamorphose symbolisée par les entrées de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, tous deux entrés à la 51ème minute de jeu en lieu et place de Kang-In-Lee et Fabian Ruiz. Si l’équilibre de l’équipe était moins criant, sa capacité à créer du danger était elle démultipliée. Entre crochets, percussions et exploits techniques, les deux internationaux français ont bouleversé la rencontre, et ouvert le score (62e) par l’intermédiaire du capitaine des Bleus sur penalty. Néanmoins, Toulouse a égalisé en fin de match (87e) sur penalty également, après une faute d’Achraf Hakimi sur Zakaria Aboukhlal.

Nos journalistes Mehdi Houzirane, Elias Gerschel et Antoine Ronté – dans la dernière vidéo YouTube de Canal Supporters – analysent la rencontre, les à-côtés (comme l’absence de Marco Verratti) et se projettent sur la suite de la saison du Paris Saint-Germain. Comment réussir à placer le curseur entre la première et la seconde mi-temps ? Marco Verratti n’est-il pas l’élément créatif manquant à cette équipe ? Que penser de la première d’Ousmane Dembélé sous les couleurs parisiennes ? Et comment interpréter la célébration de Kylian Mbappé en direction du cup ?

Une vidéo à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage et n’oubliez pas de vous abonner et d’activer la cloche, c’est important pour notre développement ! Merci !