Ça a été LA recrue phare de l’été 2021, l’arrivée de Lionel Messi au PSG a fait énormément de bruits dans la planète football et du sport dans son ensemble. La légende argentine s’est engagée pour deux saisons avec une en option et était attendue pour faire passer un cap au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Pourtant ces 10 derniers mois ont davantage été décevants, mêlant blessures, malchance et manque d’automatisme. La Pulga n’aura inscrit que onze buts pour 14 passes décisives pour sa première saison dans la capitale française.

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Mehdi Houzi et Théodore Vives – dans la nouvelle vidéo de Canal Supporters – débattent sur l'exercice 2021/2022 de Leo Messi et se demandent si celle-ci est « si ratée » que cela ?