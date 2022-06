Qui sera l’entraîneur du PSG pour la saison 2022-2023 ? Auteur d’une exercice décevant sur le plan sportif, Mauricio Pochettino pourrait être l’une des victimes du renouveau annoncé par les Rouge & Bleu. Depuis de nombreux mois, certains noms sont liés au club de la capitale pour occuper ce poste d’entraîneur : Zinedine Zidane, Thiago Motta, Ruben Amorim ou encore Christophe Galtier. Concernant le dernier cité, il figure bien dans la short-list des dirigeants parisiens selon plusieurs sources, mais le coach de 55 ans est encore sous contrat avec l’OGC Nice.

Pour Rothen, Galtier est trop identifié Marseille

Interrogé sur le choix Christophe Galtier, Jérôme Rothen ne croit pas cette piste, comme il l’a expliqué dans son émission, Rothen s’enflamme. « Oui, Campos ferait une erreur en prenant Galtier. J’ai du mal à croire qu’il pense à Christophe Galtier pour pleins de raisons. Il y a un déficit d’image aujourd’hui au Paris Saint-Germain. Le déficit d’image est très clair. Comment tu t’identifies à ce club ? C’est toujours la même rengaine et le même discours que je tiens depuis de nombreux mois (…) Je suis le premier à dire que c’est le meilleur technicien français à l’heure actuelle et il y en a d’autres qui s’y rapprochent. Il ne va pas garder ce titre (de meilleur technicien français) à vie. Du moins, s’il veut le garder il va falloir qu’il s’améliorer par rapport à ce qu’il a fait cette année, mais n’empêche que c’est un très grand technicien. Il n’y a pas de soucis. Après, je parle du Paris Saint-Germain, qui est un club à part. Et surtout, tu vas mettre à la tête de ce club, dans un rôle très important voire essentiel, une personne très identifiée Marseille. À ce que je sache, ça n’a pas évolué, il y a toujours la rivalité entre Marseille et Paris. Et il (Galtier) ne s’en cache pas et il a bien raison, du moins il aime ce club. Il l’a déjà entraîné en tant qu’adjoint. N’empêche qu’au PSG aujourd’hui, il y a une fracture avec ses vrais supporters et ses supporters historiques. Tu ne vas pas les calmer en ramenant un Marseillais à la tête de leur club, ça c’est clair et net. »