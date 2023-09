Talk CS – OL / PSG : Le nouveau PSG en MISSION contre l’OL ?!

Le Paris Saint-Germain se déplace ce dimanche au Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais, de son ancien coach Laurent Blanc.

Autant dire que Paris est largement favori dans cette rencontre, face à un OL en grande difficulté dans ce début de saison, et qui compte de nombreux absents ! Le club de la capitale, qui a enregistré 12 recrues lors de ce mercato estival, est désormais en reconquête après une saison morose en compagnie de ses nouvelles têtes qui entourent Kylian Mbappé. Les Parisiens ont conquis leurs supporters et les observateurs après un succès séduisant face au RC Lens au Parc des Princes (3-1). De leur côté, les Rhodaniens sont à la recherche d’une première victoire cette saison, eux qui ne comptabilisent qu’un seul petit point en 3 journées.

Le PSG est-il archi favori dans cette rencontre ? Va-t-on assister au premier but de Gonçalo Ramos ou d’Ousmane Dembele ? Paris va-t-il enchaîner… Ou va-t-on assister au réveil de l’OL ?! Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Antoine Ronté et Elias Gerschel – dans la dernière vidéo de Canal Supporters – se projettent sur la phase de groupe du Paris Saint-Germain et donnent leur ressenti à chaud après le tirage.

Nous vous rappelons par ailleurs que les jeux d’argent sont strictement interdits aux personnes mineures. Pour ne pas faire du jeu d’argent un réflexe répété sans fin, il est important de se fixer des limites de temps et de faire des pauses régulières.

