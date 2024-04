Le PSG a écrit une page de son histoire hier soir à Barcelone. Après la défaite (2-3) au Parc des Princes au match aller, les hommes de Luis Enrique ont su inverser la tendance avec une victoire 1-4 leur permettant de se hisser en demi-finale de Ligue des Champions. Une victoire historique décryptée sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris.

Le PSG a rectifié le tir. Après une défaite au goût amer, le club de la capitale a inversé la tendance au Stade Montjuic de Barcelone en s’imposant 1-4 face aux Catalans. Une victoire qui entrera assurément dans l’histoire du Paris Saint-Germain, tant les statistiques et le passif ne donnaient pas cher de la peau Rouge & Bleu. Dans une atmosphère hostile aux Parisiens, les hommes de Luis Enrique ont su être insubmersibles et faire abstraction de toute pression, se montrant conquérants et dominants face aux joueurs de Xavi. Si le carton rouge donné à Ronald Araujo (29e) a évidement facilité la tâche au PSG, la mission de remonter deux buts n’était tout de même pas acquise. Cependant, par le biais d’Ousmane Dembélé, Vitinha et Kylian Mbappé par deux fois, l’histoire européenne du Paris Saint-Germain s’est une nouvelle fois écrite en Catalogne. Après une vague d’émotion, de célébration, de joie, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane reviennent sur cette qualification historique en dans le dernier Talk CS !

